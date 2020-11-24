الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

التربية توضح تصريحات النعيمي حول عودة الطلبة للمدارس

الخصاونة للأردنيين: سنتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا

الخصاونة : إعادة زيادات الموظفين المدنيين والعسكريين والمعلمين

رئيس الوزراء : حزمة حكومية جديدة للمتضررين من أزمة كورونا

وزير الزراعة يبحث موقع المجمع الزراعي

هام حول دفع مخالفات أوامر الدفاع

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات وقرارات حكومية جديدة

التعليم العالي للوكيل : سيتم التعميم على اليرموك بالالتزام بأوامر الدفاع

مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

الثلاثاء، 24-11-2020 04:50 م

انفجار كبير لنيزك في سماء البرازيل يسبب الذعر.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد انفجار نيزك كبير فوق البرازيل سبب ذعرا لدى بعض المواطنين.

اضافة اعلان
 

واخترق النيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض بسرعة 37841.5 ميلا في الساعة، وانفجر على ارتفاع 13.7 ميلًا فوق مدينتي "فاكاريا" و"ريو غراندي دو سول".

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fbb8f124236040e094e5dfb

إنقاذ كلب بعد سقوطه في خزان للصرف الصحي في ايطاليا

1047293526_0_0_1200_676_1200x675_80_0_0_71f5a0a7f8fef02ae5055b0326129fef

لعبة طريفة بين بومة وصاحبها تنتهي بفوز الطائر.. شاهد

36005374-8977893-The_incident_happened_back_on_November_15_in_the_beach_waters_of-a-6_1606143119363

لقطة تحبس الأنفاس.. التفاف سمكة قرش أسفل سائح دون أن يشعر

1047291626

العثور على جسم غامض في الصحراء الأمريكية.. شاهد

92755-القارب-السوستة

قارب على شكل سحاب عملاق يبدو وكأنه يفتح المياه .. شاهد

maxresdefault

طيور صغيرة تكشف عن مهاراتها الفائقة في مباراة كرة سلة.. شاهد

أخبار متعلقة
d-nbn-477-اخبار-لبنان-بالفيديو-كنز-من-السما-نيزك-يسقط-على-شاب-إندونيسي-ويحوله-إلى-مليونير

كنز من السماء..نيزك يسقط على منزل إندونيسي ويحوله إلى مليونير.. شاهد