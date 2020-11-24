انفجار كبير لنيزك في سماء البرازيل يسبب الذعر.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد انفجار نيزك كبير فوق البرازيل سبب ذعرا لدى بعض المواطنين.

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واخترق النيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض بسرعة 37841.5 ميلا في الساعة، وانفجر على ارتفاع 13.7 ميلًا فوق مدينتي "فاكاريا" و"ريو غراندي دو سول".

المصدر : سبوتنيك

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