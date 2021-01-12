انفجار نيزك في سماء كامتشاتكا الروسية فور دخوله الغلاف الجوي

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة دخول نيزك إلى الغلاف الجوي وانفجاره في سماء شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

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ووفقا لدانيلا تشيبروف، مديرة فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية: "من المفترض أن قطر الجسم كان أقل من 10 أمتار، وكانت طاقة الانفجار في حدود 1-5 كيلوطن، والتي تعادل طاقة الانفجار لمادة تي إن تي".





وبحسب تشيبروف "حدد الخبراء في بيانات محطة الموجات فوق الصوتية الواقعة في قرية ناتشيكي إشارة من نيزك دخل الغلاف الجوي بالقرب من الساحل الغربي لكامتشاتكا في 11 يناير في الساعة 8.09 بتوقيت كامتشاتكا".



واختتمت بقولها "قبل الانفجار، استمرت حركة النيزك في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي 55 ثانية".



المصدر : سبوتنك



