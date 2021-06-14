انقلاب سيارة سباق يودي بجرح العشرات في ولاية أمريكية

الوكيل الاخباري - انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لحادث انزلاق سيارة خلال سباق أدى إلى انقلابها على حشد من المتفرجين في ولاية تكساس الأمريكية.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد شهود العيان انزلاق إحدى السيارات وانقلابها على الحشود المتفرجين خلال السباقات في ولاية تكساس الأمريكية.







وأفادت قناة KVIA التلفزيونية المحلية نقلا عن السلطات أن نحو 29 شخصا أصيبوا وثلاثة منهم بحالة حرجة.



وفي السياق نفسه، أفاد مكتب عمدة مقاطعة إل باسو أن إحدى السيارات المشاركة في السباق ولسبب غير معروف انحرفت عن المسار الترابي واصطدمت بحشد من المتفرجين.



المصدر : سبوتنك