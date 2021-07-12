انهيار جزئي لفندق شرق الصين

الوكيل الاخباري - انهار جزء من مبنى فندق بمدينة سوتشو في محافظة جيانغسو شرق الصين، وسط مخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض، حسبما أورد موقع Sina الإخباري اليوم الاثنين.



وتناقلت شبكات محلية للتواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر آثار الانهيار الجزئي للمبنى الصغير وأفراد فرق البحث العاملين في مكان الحادث.

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pic.twitter.com/sVG4xpIBYI One person is dead, seven are injured & 12 missing after a hotel in Suzhou, a city in eastern China's Jiangsu province, collapsed on Monday afternoon. #China July 12, 2021



ولم ترد معلومات رسمية عن عدد الأشخاص المحتمل وجودهم تحت الأنقاض، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن حوالي 15 شخصا يمكن أن يكونوا قد تواجدوا داخل المبنى لحظة وقوع الحادث.





المصدر : روسيا اليوم