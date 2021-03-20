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السبت، 20-03-2021 02:24 م

اهتزت الأرض .. ناسا تختبر أقوى صاروخ في العالم



الوكيل الاخباري - أجرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اختبارا ناجحا على "أقوى صاروخ" في منظومات إطلاق الصواريخ الفضائية (SLS).

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وبحسب "بي بي سي" تم تشغيل المحركات لمدة 8 دقائق في "المرحلة الأساسية" للصاروخ وهي المدة الزمنية التي يستغرقها صاروخ (SLS) للوصول إلى الفضاء الخارجي.


وحملت هذه الفئة من الصواريخ رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 1972، وكانت أيضا جزءا من مشروع "أرتميس" التابع لـ"ناسا"، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017.


ويتكون مشغل الصاروخ من قلب برتقالي، مع أربعة محركات من نوع (RS-25) قوية، ومحركان جانبيان معززان.


وانتشر عمود هائل من دخان العادم من الحامل واهتزت الأرض في منطقة الإطلاق، بحسب المصدر، وتشكلت سحابة هائلة جدا رصدت من الفضاء بواسطة القمر الصناعي "Goes-16".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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