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الإثنين، 09-08-2021 12:18 م

اوغندا .. العثور على كائن غريب تحت الأرض



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لكائن غريب، تم العثور عليه من قبل عامل على الحفارة الميكانيكية في الأرض.

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وأظهر الفيديو كيف يقوم الرجل في اوغندا بتشغيل الحفارة الميكانيكية لتقليب التربة، وفجأة يرى شيئًا غريبًا يتحرك، لكنه يكتشف بأن هذا الكائن مجهول وغير معروف ماهو، ويبدأ بالصراخ.

 



ويبدو الحيوان في البداية كأنه ثعبان البحر، ولكن بعد مراجعة العديد من الخبراء للفيديو، استنتج أن الكائن الحي الغريب هو السمكة الرئوية (هي نوع من الأسماك تتنفس الأكسجين الذائب في الماء فتتحور مثانتها الغازية إلى ما يشبه الرئة وتتنفس به الهواء الجوي)، وتعيش هذه الحيوانات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، في بلدان في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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