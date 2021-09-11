ايطاليا .. اصطياد قرش نادر بوجه خنزير وعلماء يكشفون نوعه

الوكيل الاخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنوع نادر من أسماك القرش، تم رصده من قبل ضابط بحرية في مرسى دارسينا ميديسيا في بلدة بورتوفيرايو بجزيرة إلبا الإيطالية.



وذكر موقع "ذا ميرور" أن صدمة ضابط البحرية والبحارة كانت شديدة، عندما انتشلوا سمكة القرش من الماء ليكتشفوا أن لها وجه خنزير.

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ونفى علماء الحياة البحرية أن يكون هذا المخلوق نوع من الطفرات النادرة، وكشفوا أنه نوع من قرش خشن زاوي نادر للغاية، يُعرف باسم القرش ذو وجه الخنزير، ويعيش على عمق 2300 قدم تحت سطح البحر.



وأدرج هذا النوع على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، مما يعني أنه نادر ما يتم رصده ورؤيته محليا.

المصدر : سبوتنك

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