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الأربعاء، 02-03-2022 02:49 م

بأقصى سرعة.. لحظة اقتحام دراجة نارية لمتجر في فيتنام



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة فقدان سائق دراجة نارية السيطرة على المقود واقتحامه لمتجر في فيتنام بشكل مروع.

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في المقطع يفقد السائق إحكامه على قبضة المقود وينتهي به المطاف بالانحدار على ممر معدني يؤدي إلى متجر، واصطدم به في النهاية.


نشرت قناة إن دي تي في، الحادث حيث يقع المتجر في مدينة هوشي الجنوبية بـ فيتنام.

 


ومن غير الواضح من اللقطات الموثقة بكاميراتين (واحدة في الداخل والأخرى عند مدخل المحل) ما الذي تسبب في انحراف السائق عن الطريق، وانتهى به الأمر بالاصطدام في متجر مجاور للطريق السريع.


في الفيديو تظهر امرأة جالسة في منتصف المحل تستخدم هاتفها بينما تنظر فجأة نحو باب المحتجر، ثم تقوم من مكانها مسرعة قبل أن يظهر في الكادر سائق الموتوسيكل وهو يقتحم المتجر بدراجته النارية،ثم يطير في الهوء ويسقط بعد اصطدام الدراجة النارية بالكرسي.

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد

 

 

 

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