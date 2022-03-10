باتمان يتجول في شوارع الرياض!.. ما القصة؟

الوكيل الاخباري - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بردود فعل واسعة بعد نشر فيديوهات استعرضت شابا يرتدي زيّ الرجل الوطواط "باتمان" إذ ظهر وهو يشتري القهوة من أحد المتاجر في العاصمة السعودية، ومقاطع أخرى وثق من خلالها عدة أشخاص إيصال الشخصية الخارقة إلى بوابة بوليفارد الرياض.

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التقت "العربية.نت" مع سعود الهزاني صاحب زيّ الرجل الوطواط، الذي كشف عن تفاصيل القصة بقوله: "تم الاتصال بي لعمل مشروع تصوير وكان العمل مستعجلا، واضطررت لارتداء الرجل الوطواط، وعلى الطريق اقتنيت قهوة"، ثم أثناء مشيه للوصول للبوليفارد توقفت مركبة يتمتع أصحابها بروح مرحة عرضوا عليه أخذه على حد ما قال.



وبعد عودة الهزاني للبيت حيث قضى 10 ساعات في التصوير، استيقظ من النوم مكتشفاً انتشار فيديوهاته العفوية، وأضاف: "أسعى أثناء تقمصي الشخصيات أن أكون مرحا مع الكل وصبورا، مباشره اكتسبت خبرة بالتعامل المباشر بعفوية".



المصدر : العربية

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