الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 02:43 م

باكستان .. قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز



الوكيل الاخباري - قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير تريبيون.

اضافة اعلان


قال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".

 



ويظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى. وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Science-Bison-Ecosystem-1149637216

الكاميرا تسجل ظهور حيوان بيسون على حدود بولندا وبيلاروس

Capture

ظاهرة مرعبة في السعودية وأكاديمي يوضح 'إنها بلازما' !

IWx7fT5bjVI

بالصدفة.. إنقاذ مراهقين من تحت جليد بحيرة في أمريكا

13043wide

تصميم حوض أسماك خاص لقط لمراقبة الأسماك كيف تسبح

12F03DE4-238A-4D00-AC9A-D5325EE9DFE6.

'غينيس' تحتفي بشاب يمني يحطم الرقم القياسي بموازنة البيض

abudhabi

شرطة أبو ظبي تحذر من تجاوز الإشارة الحمراء بفيديو مرعب