باكستان .. قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز

الوكيل الاخباري - قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير تريبيون.

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قال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".







Angry villagers near Mirpurkhas in Sindh reportedly killed a crocodile after it ate one of their goats. They bound the lifeless reptile and transported it to another village in order to reap some "reward".



For more: #news pic.twitter.com/W6YHi9rBHQ #etribune TW: animal crueltyAngry villagers near Mirpurkhas in Sindh reportedly killed a crocodile after it ate one of their goats. They bound the lifeless reptile and transported it to another village in order to reap some "reward".For more: https://t.co/Z921GRoLIQ February 8, 2022

ويظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى. وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".

المصدر : سبوتنك

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