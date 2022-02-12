باكستان .. قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز

الوكيل الاخباري - قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير تريبيون.
قال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".
TW: animal cruelty— The Express Tribune (@etribune) February 8, 2022
Angry villagers near Mirpurkhas in Sindh reportedly killed a crocodile after it ate one of their goats. They bound the lifeless reptile and transported it to another village in order to reap some "reward".
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المصدر : سبوتنك
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