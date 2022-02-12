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السبت، 12-02-2022 03:17 م

أثناء تدريبات الطوارئ هناك

بالصدفة.. إنقاذ مراهقين من تحت جليد بحيرة في أمريكا



الوكيل الاخباري - نشرت إدارة الإطفاء في ماريلاند هايتس بولاية ميسوري الأمريكية لقطات دراماتيكية لإنقاذ مراهقين من تحت جليد بحيرة "كريف كور" الثلاثاء 8 فبراير.

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وجاء في بيان إدارة الإطفاء أن أطقم الإطفاء كانت تتدرب على عملية إنقاذ في البحيرة عندما شوهد مراهقان يركضان عبر الجليد.

 

 

وفي غضون ثوان وقعا تحت الجليد إثر انكساره.

 

واستطاع أربعة من رجال الإنقاذ الصعود إلى الجليد وجروا المراهقين إلى بر الأمان.

 

ونقل الاثنان إلى المستشفى وتم تسجيلهما على أن حالتهما ليست خطرة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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