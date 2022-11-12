بالفيديو.. البط يسبح في شوارع الكويت والأمطار تغرق أكبر مجمع تجاري

الوكيل الإخباري - تعرضت الكويت لموجة من الأمطار الغزيرة والتي تسببت في غرق الشوارع والسيارات والمنازل والتي غمرتها المياه من جميع الجوانب.
تلك الموجة العنيفة من الطقس السيئ، والتي تسببت في ظهور بحيرات في بعض الشوارع وغرق بعض المجمعات التجارية بالمياه.
وبحسب ما ورد عن صحيفة المجلس، فقد ظهر مقطع فيديو، ظهرت من خلاله مجموعة من البط وهي تسبح في بالمياه الأمطار المتراكمة في مخيم بر الصبية.
فيديو / البط يسبح في أمطار بر الصبية.#أمطار_الكويت pic.twitter.com/2jL1ShiKV4— المجلس (@Almajlliss) November 11, 2022
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