بالفيديو.. شجاعة مجموعة قردة تنقذ أحد أفرادها من أنياب فهد

الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو صوّره أحد عشاق الحياة البرية، مواجهة غريبة بين فهد ومجموعة من قردة "البابون"، انتهت بانتصار الأخيرة.

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وصوّر الفيديو ريكي دا فونسيكا في حديقة "كروغر" الوطنية بجنوب إفريقيا، الذي قال: "فوجئنا برؤية فهد يسير على مهل على جانب الطريق، وكانت مجموعة من قردة البابون تلعب على مقربة منه".



وأضاف فونسيكا: "بدا الفهد واثقًا من نفسه في البداية، وكان متواجدًا بين الأعشاب على جانب الطريق".



وتابع: "وبعد اقتراب الفهد من البابون، قفز من العشب في محاولة للقبض عليه.



وتظهر في الفيديو قردة البابون التي تندفع بسرعة لإنقاذ القرد الذي هاجمه الفهد، وتقوم بمحاصرته، وعضه بقوة في مناطق مختلفة من جسده، حتى بدا وكأن الفهد قد انتهى.



وينتهي الفيديو -الذي حَظِيَ بمشاهدات كبيرة على مواقع التواصل- بتمكّن الفهد من الهروب من القردة، مع بعض الكدمات والجروح.

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