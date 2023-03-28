الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الثلاثاء، 28-03-2023 10:32 ص

بالفيديو .. ضبع يسابق السيارات بسرعة كبيرة في السعودية

فافافا


الوكيل الإخباري - انطلق ضبع بسرعة كبيرة على أحد الطرق بشكل كاد يقارب سرعة إحدى السيارات التي رصدت وجوده.

وكان أحد مرتادي الطرق قد وثق مقطع فيديو لضبع دخل في سباق معهم، وكلما حاولت السيارة رفع سرعتها كان الضبع يسرع بشكل أكبر حتى يجاريها في السرعة.

اضافة اعلان

 

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع، ولم يتضح المكان الذي حدث فيه ذلك لكن بعض متداولي الفيديو أكدوا أنه في السعودية .

 

 

 

 تواصل 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
93665Image1-1180x677_d

شاهد أضخم ثعبان في العالم

23b8c315aff7908c8c983d46f75ed6de80fd3d4cv2_hq

فيديو غريب.. شاهد ما فعله طائر نورس بآخر

992746-1

مشهد لا يوصف.. نمر الثلوج يقتنص فريسته بطريقة مذهلة

فيل-حائش-السافانا2-720x470

خالف سائق الشاحنة المرور.. شاهد أغرب عقاب من فيل في تايلاند

WhatsApp-Image-2023-03-06-at-4.22.31-PM-768x432

طفل يجلس في إناء به ماء مغلي دون أن يشعر بشيء في الهند -فيديو

1677359302_unnamed-file

شاهد فيديو مبهر للكعبة من أعلى قمة منارة برج الساعة