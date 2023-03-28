بالفيديو .. ضبع يسابق السيارات بسرعة كبيرة في السعودية

الوكيل الإخباري - انطلق ضبع بسرعة كبيرة على أحد الطرق بشكل كاد يقارب سرعة إحدى السيارات التي رصدت وجوده.



وكان أحد مرتادي الطرق قد وثق مقطع فيديو لضبع دخل في سباق معهم، وكلما حاولت السيارة رفع سرعتها كان الضبع يسرع بشكل أكبر حتى يجاريها في السرعة.

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وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع، ولم يتضح المكان الذي حدث فيه ذلك لكن بعض متداولي الفيديو أكدوا أنه في السعودية .

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