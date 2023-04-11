بالفيديو .. ظبي يسبح بمهارة في نهر عميق هربا من تمساح

الوكيل الإخباري - تمكن ظبي في أحد المناطق البرية بدولة “بوتسوانا” من النجاة بحياته من تمساح شرس كان يلاحقه.



ولم يجد الظبي مفرا من التمساح سوى أن يقفز في النهر الكبير ويحاول أن يتخطاه للنجاة بحياته. وظل يسبح في نهر بينما كان يلاحقه التمساح فبدأ الظبي يستعين بأرجله الطويلة في القفز والرفس حتى وصل لضفة النهر المقابلة ونجا بحياته.

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مقطع متداول لعائلة سافرت إلى دولة "بوتسوانا" لتصوير الحياة البرية فشاهدوا ظبي يسبح في نهر وأثناء ذلك ظهر خلفه تمساح فبدأ الظبي يستعين بأرجله الطويلة في القفز والرفس حتى وصل لضفة النهر المقابلة ونجا بحياته. pic.twitter.com/taZzjXFBTp April 10, 2023

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