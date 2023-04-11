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الثلاثاء، 11-04-2023 10:32 ص

بالفيديو .. ظبي يسبح بمهارة في نهر عميق هربا من تمساح



الوكيل الإخباري - تمكن ظبي في أحد المناطق البرية بدولة “بوتسوانا” من النجاة بحياته من تمساح شرس كان يلاحقه.

ولم يجد الظبي مفرا من التمساح سوى أن يقفز في النهر الكبير ويحاول أن يتخطاه للنجاة بحياته. وظل يسبح في نهر بينما كان يلاحقه التمساح فبدأ الظبي يستعين بأرجله الطويلة في القفز والرفس حتى وصل لضفة النهر المقابلة ونجا بحياته.

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