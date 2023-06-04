بالفيديو.. 'مخلوق غريب' يحير خبراء البحار في أمريكا

الوكيل الإخباري - التقط شخص كان يعبر جسر كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة، مقطع فيديو لـ"مخلوق غامض" في الماء، لم يتعرف عليه خبراء الحياة البرية بعد.

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وصور راين مكيني مقطع فيديو قرب الجسر الجنوبي المؤدي إلى جزيرة باوليز، حيث ظهرت ما بدا أنها سمكة "غير عادية" تسبح في الماء.



وبعد إرسال الفيديو إلى إدارة الموارد الطبيعية في ولاية كارولينا الجنوبية، كانت الإجابات مرتبكة بشأن نوع هذا الحيوان.



وقال ممثل إدارة الموارد الطبيعية لـمحطة تلفزيون محلية: "معظم الناس في مكتبي مرتبكون، لكننا لسنا الخبراء".

وأشار المسؤول إلى أن "أحد الضباط قال إن الحيوان قد يكون حبارا لكنه لم يكن متأكدا"، وفقا للمحطة.



ومن المعروف أن الحبار الأطلسي القصير يعيش في مياه ولاية كارولينا الجنوبية، بينما عثر على الحبار طويل الزعانف بشكل متكرر في مياه ولاية كارولينا الشمالية القريبة.





سكاي نيوز

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