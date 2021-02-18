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الخميس، 18-02-2021 11:04 ص

باندا صغيرة تتسلق الأشجار بمهارة فائقة



الوكيل الاخباري - يتميز كل نوع من الحيوانات عن الأنواع الأخرى بمجموعة من الصفات، التي تجعله قادرا على الحياة بطريقة مختلفة عن الآخرين.

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يمتلك حيوان الباندا مجموعة من الصفات التي تجعله واحدة من الحيوانات التي يعشق الكثير من الناس متابعتها.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" الصينية لقطات مدهشة لحيوان باندا صغير داخل إحدى الغابات، حيث يقوم بتسلق إحدى الأشجار بمهارة فائقة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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