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الإثنين، 22-02-2021 11:31 ص

باندا عملاقة تحاول عبور أحد الأنهار



الوكيل الاخباري - تعد الباندا العملاقة من الحيوانات التي يهتم العامة والباحثون بمتابعتها سواء لجمال شكلها أو لأنها من الحيوانات النادرة التي تنتشر في مناطق محددة حول العالم.

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ويتميز كل نوع من الحيوانات بمجموعة من الصفات التي تجعله قادرا على الحياة بطريقة مختلفة عن الآخرين، وتعد الباندا العملاقة من الحيوانات التي تمتلك فراء سميكا يمكنها من العيش في المناطق شديدة البرودة.

 



ويعشق الكثير من الناس مشاهدة تلك الحيوانات، ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "تشاينا نيوز" الصينية لقطات مدهشة لحيوان باندا عملاق يحاول عبور نهر في إحدى جزر المحيط الهادئ.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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