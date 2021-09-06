باندا عملاقة في حديقة حيوان مدريد تلد توأما

الوكيل الاخباري - وضعت اليوم الإثنين، الباندا العملاقة الموجودة في حديقة حيوان مدريد، والمسماة بـ " هوا زوي با" توأما.

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وحسب رويترز فإن ولادة هذا التوأم ستعزز جهود الحفاظ على الأنواع المعرضة للخطر، والتي عادت أعدادها إلى الانتعاش بفضل برامج دولية للحفاظ عليها.



وقد نشرت حديقة حيوان مدريد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر الاستعدادات التي تقوم بها لاستقبال التوأم قبيل الولادة.



Hua Zui Ba ha experimentado todos los síntomas que sugieren que se acerca el parto pero ¡nunca se sabe con la compleja estrategia de gestación de esta especie 😳!

De momento, llega la incubadora... ❗ Comienzan los preparativos para el nacimiento de la cría de panda 🐼Hua Zui Ba ha experimentado todos los síntomas que sugieren que se acerca el parto pero ¡nunca se sabe con la compleja estrategia de gestación de esta especie 😳!De momento, llega la incubadora... pic.twitter.com/ZdLoGDT9cG September 3, 2021



وقالت حديقة الحيوان في مدريد إن المولودين اللذين لم يتم تحديد جنسهما بعد، هما الأشبال الخامس والسادس لباندا مدريد هوا زوي با وشريكها بينغ شينغ.



وبعد أربع ساعات من المخاض، وُلد الشبل الأول حوالي الساعة 8:30 صباحًا، بينما تبعه الثاني بعد أربع ساعات، فيما وصفته حديقة الحيوان بالولادة "السلمية".



وسيساعد تقنيان من قاعدة تربية الباندا في تشنغدو في الصين الأطباء البيطريين المحليين في التحقق من صحة الأطفال حديثي الولادة، والذين سيعتمدون كليًا على أمهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من حياتهم.



في يوليو/ تموز الماضي، أعلن دعاة الحفاظ على البيئة الصينيون أنهم لم يعودوا يعتبرون الباندا من الأنواع المهددة بالانقراض، مما رفع من وضعها إلى درجة ضعيفة.

وأجرى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة تغييرا مماثلا على تصنيفها في عام 2016.

المصدر : سبوتنك

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