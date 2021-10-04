ببغاء ياباني يضحك بسبب ومن دون سبب

الوكيل الاخباري - نشر صاحب حساب ياباني في "تيك توك" مقاطع فيديو لببغائه وهو يضحك عندما يرى أي شيء.
@hideaki_utsumiRed birb on pajamas #redbirb #chatteringlory #lory♬ オリジナル楽曲 - Hideaki Utsumi
ولاقت المقاطع رواجا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع العلم أن صاحب الببغاء "Hideaki Utsumi" لا ينشر محتوى منوع عبر حسابه.
@hideaki_utsumiRed birb and the cushion #chatteringlory #redbirb♬ オリジナル楽曲 - Hideaki Utsumi
ما سر النجاح؟ الأمر بسيط: ببغاء Utsumi يضحك بشراسة، بسبب ومن دون سبب.
المصدر : سبوتنك
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