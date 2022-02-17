الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

اربعيني يحرق نفسه في صويلح والأمن يحقق

الخارجية تدعو ذوي مواطن لمراجعتها لأمر هام

بعد السماح لفئتين فقط من غير السعوديين أداء الحج .. الأوقاف للوكيل: ننتظر الخطاب الرسمي

مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية

عقل يطالب بتثبيت اسعار المحروقات 6 اشهر

الحكومة تبحث زيادة التبادل التجاري مع مصر

وزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

بدء الطعون بطلبات الترشح للانتخابات المقبلة أمام المحاكم

الجيش: مقتل 30 مهربا منذ تغيير قواعد الاشتباك

الأرصاد: تساقط للثلوج على المرتفعات يوم السبت - تفاصيل

الخميس، 17-02-2022 12:21 م

ببغاء يخدع العلماء في لعبة الغولف



الوكيل الاخباري - استطاع ببغاء صغير من نوع كوكاتو جوفين (Cacatua goffiniana) يطلق عليه اسم "Figaro" تعلم لعبة الغولف، بكل سهولة، حيث يمسك الكرة ويضعها في المكان الخاص ثم يرطمها بالعصا ويسقطها في الحفرة، الأمر الذي أدهش العلماء، لكنه في نهاية المطاف خدعهم للحصول على مكافأة.

اضافة اعلان


ويعتبر بعض العلماء أن دراسة مثل هذه السلوكيات عند الطيور قد تلقي بعض الضوء على كيفية تعلم البشر استخدام الأدوات منذ ملايين السنين، لكن استخدام الأدوات لدى الحيوانات أمر نادر جدا، خصوصا إذا كان الأمر يتم عبر مرحلتين أو أداتين، مثل الكرة والعصا، في سبيل تحقيق الهدف.


كانت الباحثة أليس أويرسبيرج رئيسة مختبر جوفين في معهد أبحاث ميسيرلي في جامعة فيينا للطب البيطري تراقب الببغاء "Figaro" في المختبر، عندما ألقى الببغاء صخرة من الشبكة الخارجية للقفص واستخدم عصا لاستعادتها، حيث اعتبرت أول ملاحظة غريبة لهذا الببغاء.

 


وقام العلماء بإجراء عدة تجارب على الببغاء لاستخدام أدوات منفردة، ونجح بذلك، لكن استخدام أدوات مركبة من قبل الببغاء، يحتاج إلى مهارة ووجود أياد، وإيجاد طريقة تجربة مناسبة للقيام بذلك، بحسب أنطونيو أوسونا ماسكارو، من جامعة الطب البيطري في فيينا.

 

ويقع مختبر "جوفين" بجوار ملعب للجولف الأمر الذي كان مصدر إلهام للعلماء لتطبيق التجربة، بحسب "Live Science"، حيث تتضمن رياضة الغولف استخدام عصا وكرة، لكن هل يستطيع الببغاء استخدام العصا والكرة في آن واحد؟ سؤال واجه العلماء.

وتضمنت التجربة التي نفذها العلماء صندوقا صغيرا مع فتحة وما يشبه الحلبة الخضراء الصغيرة ومكان من أجل الحصول على مكافأة من الصندوق، حيث يجب على الببغاء وضع الكرة في داخل الصندوق تحديدا في المنطقة الخضراء وتسديد الكرة باستخدام عصا ووضعها في مكان محدد.

اكتشف 5 من أصل 11 من الطيور كيفية تنفيذ التجربة بنجاح مرة واحدة على الأقل، لكن الطائر فيجارو هو الوحيد الذي حل الأحجية من المرة الأولى، غير أن محاولته الثانية كشفت عن بعض التفكير "خارج الصندوق". لقد اكتشف طريقة لتصميم أداة يمكن أن تحقق هدفه باللعبة من دون ضرب كرة الغولف، "لقد خدعنا" بحسب العلماء.

 



وقالت سارة بيك، وهي عالمة النفس بجامعة برمنغهام في إنجلترا وأحد مؤلفي الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة " Scientific Reports" العلمية، إن دراسة قدرات غير الرئيسيات على استخدام الأدوات المركبة قد تكشف عن أهم المعايير لتطور استخدام الأدوات، حيث أن القوة العقلية لاستخدامها كانت بحاجة إلى التطور بشكل مستقل تماما عن الرئيسيات.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
620e0f504236042d8d5dd1e2

رد فعل غير متوقع من أمير سعودي أهدته فتاة لوحة مرسومة له!

ay_2PwkgRic

مقطورة تصطدم بمبنى وتخترقه في البرازيل

5941131ca429cf55

العثور على طفلة أمريكية اختفت منذ 2019 في مكان لن تتخيله

wbIy24k1-lw

تايلاند .. لحظة سقوط شجرة أمام سيارة منطلقة على طريق سريع

hqdefault

سمكة "تنطح" رجلا وتسبب له الإغماء

W4vrZIeTNsw

طائر فعل ما عجزت عنه مركبات الفضاء.. قطع 6 أضعاف المسافة بين القمر والأرض

أخبار متعلقة
KNjanoLuSFI

نيوزيلندا.. ببغاء يسرق كاميرا من سائح ويحلق بها بعيدا

facts-parrots

أنثى ببغاء ذكية تقلد نغمة هاتف الآيفون