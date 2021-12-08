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الأربعاء، 08-12-2021 12:26 م

بحيرة كندية تصدر أصواتا غريبة



الوكيل الاخباري - نشر مسؤولون في هيئة حدائق كولورادو والحياة البرية، مقطع فيديو يوثق الأصوات الغربية، التي أصدرتها فجأة بحيرة "ستيمبول" الأمريكية.

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كما علّق المسؤولون على الفيديو، الذي تم نشره عبر حساب الهيئة على موقع "تويتر"، فإن الأصوات تنبثق من الجليد، وهذا يرجع إلى تقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تمدد أو انكماش الجليد، ونتيجة لذلك، تتشكل الشقوق.

 


في الوقت نفسه، لم يتمكن بعض المستخدمين في التعليقات الموجودة أسفل الفيديو على الفور من فهم طبيعة ما كان يحدث.

وعلّق أحد المستخدمين "لا أستطيع الانتظار للوجود هناك".

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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