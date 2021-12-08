بحيرة كندية تصدر أصواتا غريبة

الوكيل الاخباري - نشر مسؤولون في هيئة حدائق كولورادو والحياة البرية، مقطع فيديو يوثق الأصوات الغربية، التي أصدرتها فجأة بحيرة "ستيمبول" الأمريكية.

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كما علّق المسؤولون على الفيديو، الذي تم نشره عبر حساب الهيئة على موقع "تويتر"، فإن الأصوات تنبثق من الجليد، وهذا يرجع إلى تقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تمدد أو انكماش الجليد، ونتيجة لذلك، تتشكل الشقوق.







Make it to the 5 second mark to hear INCREDIBLE sounds of the ice at Steamboat Lake state park (sounds like Star Wars tbh). 🔊 Volume up for this video 🔊Make it to the 5 second mark to hear INCREDIBLE sounds of the ice at Steamboat Lake state park (sounds like Star Wars tbh). pic.twitter.com/yEyY3uhs5Z December 2, 2021

في الوقت نفسه، لم يتمكن بعض المستخدمين في التعليقات الموجودة أسفل الفيديو على الفور من فهم طبيعة ما كان يحدث.وعلّق أحد المستخدمين "لا أستطيع الانتظار للوجود هناك".

المصدر : سبوتنك