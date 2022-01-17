بدا وكأنه قنبلة نووية.. لقطة من السماء للحظة انبثاق بركان تونغا من عمق البحر

الوكيل الاخباري - أظهر فيديو مصور من الأعلى لحظة ثوران بركان هونغا هاباي بالقرب من دولة تونغا بالمحيط الهادئ، الأمر الذي تسبب بموجة تسونامي عاتية.

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وتظهر اللقطات التي التقطتها كاميرات الأنواء الجوية لحظة انبثاق الحمم البركانية والدخان من تحت المياه في مشهد بدا وكأنه تجربة لقنبلة نووية تحت سطح البحر.





ودمرت موجة تسونامي الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل في منطقتي بالاولي وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبي لجزيرة سافايي.



وتم الإعلان عن تهديد تسونامي لجزر فيجي ومملكة تونغا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة قبالة سواحل فيجي.

المصدر : روسيا اليوم

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