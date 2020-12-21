بدون مبرر.. رجل يطلق الرصاص على سيارة متوقفة بالشارع في نيويورك

الوكيل الاخباري - في وضح النهار وأمام كاميرات المراقبة المثبتة بالشارع، وقعت حادثة في غاية الغرابة، حيث قام مسلح ملثم بالاقتراب من سيارة وأطلق النار على أحد الركاب مرتين في هجوم مروع.



وقع الحادث على زاوية شارع ويونا وشارع بيتكين في حي "بروكلين" في مدينة نيويورك، وتُظهر اللقطات التي نشرتها إدارة شرطة نيويورك رجلًا مجهول الهوية يمشي بهدوء بجانب سيارة زرقاء.



لحظات قليلة مرت ثم أخرج من جيب سترته سلاحا وصوب باتجاه السيارة المتوقفة، حيث أطلق النار مرتين كسرت الطلقة الأولى النافذة من جانب السائق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وظهر الفيديو وهو يقترب ويسحب البندقية لإطلاق الطلقة الثانية نحو امرأة تجلس على مقعد الراكب الأمامي، ويبدو أنه حاول إطلاق عدة طلقات أخرى ، ولكن يبدو أن البندقية غير فعالة.

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قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 31 عاما كانت في مقعد الراكب أصيبت بعيارين ناريين في ذراعها، وقد انتقل المسعفون إلى مكان الحادث ونقلوا الضحية إلى مستشفى بروكديل حيث عولجت من إصابات طفيفة وتم إطلاق سراحها.



نجا سائق السيارة بسلام، ويناشد المسؤولون الآن الجمهور للحصول على معلومات عن المسلح، ويوصف بأنه رجل بالغ ذو بشرة داكنة وشوهد آخر مرة وهو يرتدي قناع الوجه الواقي الأبيض، وسترة سوداء، وسروالا رياضيا أسود، وحذاء رياضيا أبيض وحقيبة ظهر سوداء.



وعثرت الشرطة على مسدسين شبه آليين في مكان الحادث ، وحقيبة على ما يبدو تخص المشتبه به تحتوي على علبة مليئة بالبنزين، وحبال، وعدة سكاكين ، وأسلاك وشريط.

المصدر : صدى البلد



