بركان إتنا يستيقظ من جديد في إيطاليا

الوكيل الاخباري - سجل المختصون من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا (Ingv)، نشاطا جديدا لبركان جبل "إتنا" على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

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وفقا للعلماء، بدأ النشاط البركاني في الساعة 16:10 (18:10 بتوقيت موسكو) ورافقه نوافير من الحمم البركانية وقذف قوي للرماد البركاني، مما شكل سحابة ضخمة ارتفعت فوق فوهة البركان لمسافة كيلومتر تقريبا.



وتم تسجيل اندلاع البركان على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان، حيث انحدرت تيارات من الحمم البركانية المتوهجة إلى نحو 2 كم فوق مستوى سطح البحر.



تميز اندلاع نوع سترومبوليان بانفجارات صغيرة وإطلاق قنابل بركانية وشظايا خبث متوهج كبير إلى حد ما، كما وسقطت قطع صخرية على عدة مراكز سكنية بالقرب من البركان، ولا سيما في قرى نيكولوزي وبيدارا وماسكالوسيا وتريكاستاني.



وتسبب "المطر الحجري" في بعض الأضرار المادية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



كما ووصلت بعض القذائف البركانية إلى وسط مقاطعة كاتانيا. وسقط الرماد البركاني في أجزاء من هذه المدينة الكبيرة.







وتسبب ثوران البركان بإغلاق الأجواء في المنطقة، حيث أوقفت إدارة مطار كاتانيا الدولي عملياتها إلى أجل غير مسمى، لأن الخدمات لا يمكنها ضمان سلامة الطيران.



يعتبر "إتنا"، أعلى بركان نشط في أوروبا، في يونيو 2013، تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو. في مارس 2017 أصيب عشرة أشخاص خلال ثوران بركان آخر في صقلية.



المصدر : سبوتنك



