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الإثنين، 18-01-2021 01:20 م

بركان في إندونيسيا يصنع سحابة هائلة في السماء



الوكيل الاخباري - تسبب ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا، في تكون سحابة هائلة في السماء تتصل مساحتها إلى نحو 5 آلاف مترا مربعا.

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وانتشرت السحابة فوق جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر كثافة سكانية في البلاد، بحسب ما ذكرته "دويتشه فيله" الأحد 17 يناير/كانون الثاني.

 


وذكرت "بي بي سي" أن السلطات لم تصدر أوامر إخلاء حتى الآن كما لم يتم رصد وقوع إصابات، في حين نبهت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث سكان القرية الذين يعيشون على منحدرات الجبل، أن يكونوا حذرين من النشاط البركاني المستمر.


ولفت تقرير "بي بي سي" إلى أن جبل سيميرو يعرف بـ "الجبل العظيم" ويعد أعلى بركان في جزيرة جاوة وواحد من أكثر البراكين نشاطا.


يذكر أن إندونيسيا تقع في المنطقة المعروفة بـ "حلقة النار" في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاط بركاني متكرر بالإضافة إلى وقوع الزلازل.


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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