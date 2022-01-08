السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 10:41 ص

بركان 'وولف' يثور في الإكوادور



الوكيل الاخباري - قال المعهد الجيوفيزيائي في الإكوادور، الجمعة، إن أعلى جبل في جزر غالاباغوس ينفجر ويطلق حمما ورمادا فوق المحيط الهادئ.

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وأضح أن بركان وولف أرسل سحابة من الحمم البركانية الرمادية إلى ارتفاع 3793 مترا (12444 قدما) في السماء.

 


وأظهرت صور حكومية شعاعا من الضوء يخرج من الجبل يتجه نحو السماء، بحسب إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيل).




وقال المعهد إنه لاحظ وجود "شذوذ حراري وغيوم الغاز والرماد" التي تشكل الثوران البركاني. فيما نشرت حديقة غالاباغوس الوطنية صورا للثوران من اللحظات الأولى.

وقال مسؤولون إكوادوريون إنه لا يوجد خطر مباشر على المناطق السكنية على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا، أكبر جزر غالاباغوس.


تم إجلاء ثمانية أشخاص من المنطقة كإجراء احترازي؛ كانوا جميعًا من حراس الحدائق الوطنية والعلماء المنخرطين في عمل ميداني يركز على زواحف الإغوانا الوردية النادرة المتواجدة على منحدرات البركان.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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