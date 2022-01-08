بركان 'وولف' يثور في الإكوادور

الوكيل الاخباري - قال المعهد الجيوفيزيائي في الإكوادور، الجمعة، إن أعلى جبل في جزر غالاباغوس ينفجر ويطلق حمما ورمادا فوق المحيط الهادئ.

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وأضح أن بركان وولف أرسل سحابة من الحمم البركانية الرمادية إلى ارتفاع 3793 مترا (12444 قدما) في السماء.

The Volcano Wolf in the Galapagos Islands is in eruption process. This video taken from one of our staff at the amazing Coral II expedition yacht. pic.twitter.com/ihKsfQAaQx January 7, 2022



وأظهرت صور حكومية شعاعا من الضوء يخرج من الجبل يتجه نحو السماء، بحسب إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيل).





#Update



🔴Video from the Volcano 🌋 Wolf at 07:39 am Galapagos Time (GMT -6) 🔴



📸: @gregaranea



🔴#SosGalapagos🔴#Share pic.twitter.com/nwqShqiu45 🔴Video from the Volcano 🌋 Wolf at 07:39 am Galapagos Time (GMT -6) 🔴📸: @gregaranea January 7, 2022

وقال المعهد إنه لاحظ وجود "شذوذ حراري وغيوم الغاز والرماد" التي تشكل الثوران البركاني. فيما نشرت حديقة غالاباغوس الوطنية صورا للثوران من اللحظات الأولى.وقال مسؤولون إكوادوريون إنه لا يوجد خطر مباشر على المناطق السكنية على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا، أكبر جزر غالاباغوس.



تم إجلاء ثمانية أشخاص من المنطقة كإجراء احترازي؛ كانوا جميعًا من حراس الحدائق الوطنية والعلماء المنخرطين في عمل ميداني يركز على زواحف الإغوانا الوردية النادرة المتواجدة على منحدرات البركان.

المصدر : سبوتنك