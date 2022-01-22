بريطانيا.. إنقاذ كلب من الغرق في مستنقع باستخدام حيلة مذهلة

الوكيل الاخباري - استخدم رجال الإنقاذ في بريطانيا حيلة فريدة لإخراج كلب عالق في مستنقع ضحل بعد فشلهم بالوصول إليه سيرا على الأقدام,

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هرب كلب يدعى ميلي من منزله منذ حوالي أسبوع، وتم العثور عليه في مستنقع ضحل، لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلى الكلب، وكان على رجال الإنقاذ ابتكار طرق أخرى لإنقاذ الكلب.







قرر رجال الإنقاذ ربط نقانق بطائرة مراقبة كي تجذب الرائحة انتباه الكلب ويركض وراءها إلى بر الأمان.



وبالفعل نجحت الخطة، وركض الكلب وراء النقانق حيث تم إنقاذه بنجاح وإعادته إلى صاحبه، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.







المصدر : سبوتنك

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