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الإثنين، 04-01-2021 04:06 م

بريطانيا .. ضبط عشرات الأشخاص اختبأوا داخل مطعم لكسرهم قواعد التباعد



الوكيل الاخباري - غرمت الشرطة البريطانية عشرات الأشخاص الذين تم العثور عليهم مختبئين في الغرفة الخلفية لمطعم للعب الدومينو لخرقهم قواعد تباعد فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر لقطات الكاميرا التي التابعة لقوات الامن والتي تم التقاطها يوم الثلاثاء الشرطة تتحدث إلى مالك مطعم في شارع وايت تشابل في تاور هامليتس ، شرق لندن.

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وتقول شرطة لندن إن المالك أخبر الضباط في البداية أنه لا يوجد سوى عمال داخل المبنى.

لكن اللقطات تظهر مجموعة من الأشخاص يخرجون من غرفة خلفية للمطعم، حيث تم تغريم المتواجدين بالطعم غرامات مالية لكسرهم قواعد التباعد.

وتسمح قواعد الإغلاق من المستوى 4 للمطاعم بالبقاء مفتوحة لتسليم الطعام، ولا يتم جلوس الزبائن بها. 

 

 

 

 


المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

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