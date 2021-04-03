بريطانية غسلت السيارة ثم وقفت في المكان الخطأ.. شاهد ما حدث لها

الوكيل الاخباري - بعد أن غسلت سيارتها وقفت هذه الأم البريطانية أمام منزلها معجبة بما فعلت، وهي تتحدث مع زوجة ابنها، لكن في خضم نشوتها بما فعلت وقفت في المكان الخطأ؛ فحدث آخر ما تتوقعه.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في شهر مارس الماضي بضاحية ريفية في مدينة نيونت بمقاطعة غلوستر شير جنوب غرب إنجلترا، وسجلتها كاميرا المراقبة بمنزل العائلة.



ويُظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة المرأة وزوجة ابنها وهما تتحدثان بالممر أمام المنزل عقب الانتهاء من غسل السيارة السوداء مملوكة للأسرة. وكانت الأم تغلق سترتها وهي تقول لزوجة ابنها: "ها نحن قد انتهينا من غسل السيارة". وبعدها بدأت المرأتان تخطوان نحو المنزل. وسارت زوجة الابن أولاً، لكن لسبب غير معروف بدا وكأن الأم تقف فوق غطاء الصرف القديم أمام المنزل، الذي انهار فجأة؛ لتسقط الأم بداخله حتى وسطها، وتتأوه محاولة الخروج.

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وينتهي الفيديو بينما زوجة الابن تنادي على شخص ما لمساعدتها في إخراج الأم من فتحة الصرف.



ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد الأسرة قوله: "بينما كانت أمي وزوجة ابنها تنظفان السيارة وقفت أمي على ألواح الرصيف التي تم وضعها منذ 20 عامًا لتغطية بئر الصرف". ويضيف: "لقد تآكل هذا الغطاء بعد أن داس عليه مئات الأشخاص على مَرّ السنين؛ ولهذا سقطت أمي".



والغريب -كما ظهر بالفيديو- أن زوجة الابن ابتعدت تماما عن المكان الذي سقطت فيه الأم.



وحسب الصحيفة، فقد أُصيبت الأم ببعض الخدوش، لكنها لم تصب بكسور أو جروح.







المصدر : سبق