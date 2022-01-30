بريطاني يربي صيصانا داخل سترته

الوكيل الاخباري - قام رجل بريطاني بتربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتحاول أكل لحيته الطويلة.
How many has he got in there? 😁 pic.twitter.com/tkIdR1QwfB— The Sun (@TheSun) January 29, 2022
المصدر : سبوتنك
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