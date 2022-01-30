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الأحد، 30-01-2022 01:41 م

بريطاني يربي صيصانا داخل سترته



الوكيل الاخباري - قام رجل بريطاني بتربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها.

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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتحاول أكل لحيته الطويلة.

 



 

المصدر : سبوتنك

 

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