بريطاني يربي صيصانا داخل سترته

الوكيل الاخباري - قام رجل بريطاني بتربية بعض الصيصان الصغيرة الجميلة داخل سترته، باعتباره مكانا دافئا مناسبا لها.

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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرجل وهو يخبئ الصيصان داخل سترته، بينما كانت تقترب من رقبته وتحاول أكل لحيته الطويلة.



المصدر : سبوتنك