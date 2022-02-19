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السبت، 19-02-2022 12:16 م

بسبب عبارة مكتوبة على كمامته.. طرد راكب من طائرة أمريكية!



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" لحظة طرد راكب من طائرة أمريكية بسبب كمامة كان يرتديها مكتوب عليها عبارة مناهضة للرئيس جو بايدن.

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ويظهر الفيديو الراكب وهو يتجادل مع إحدى المضيفات، التي تعمل في شركة "Allegiant Airlines" المحلية.

 


وقالت مضيفة الطيران إن القناع الطبي كان يحمل عبارة "هيا بنا براندون" ( Let's go Brandon)، وهو اتجاه شعبي على وسائل التواصل الاجتماعي يسخر من إدارة بايدن والتغطية الإعلامية للرئيس الأمريكي.

وفي بيان لشبكة " فوكس نيوز" الأمريكية، ، أكدت شركة "Allegiant Airlines" على أنه تم إبعاد الراكب لتجاهله تعليمات مضيفة الطيران.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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