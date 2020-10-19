بعد أن حاولت مساعدته .. ثعبان يهجم على امرأة أسترالية ويلتف حولها

الوكيل الاخباري – قامت امرأة من شمال غرب مدينة بريزبين الأسترالية بالاتصال مع شرطة كوينزلاند بعدما التفّ ثعبان حول ساقها.



وفي التّفاصيل، كانت المرأة، وهي تعشق الزواحف، تعمل في مرآبها عندما لاحظت أنّ قطّتها تتصرّف بغرابة، فاقتربت منها لتجدها تحاصر أفعىً يبلغ طولها من مترين إلى ثلاثة أمتار تحت سيارتها.



وبذلك، حاولت المرأة سحب الثعبان من تحت السيّارة لكن سرعان ما هجم عليها والتفّ حول ساقها، وراح يضغط عليها، ما دفعها إلى الاتصال بخدمات الطوارئ لمساعدتها.

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ويُظهر مقطع الفيديو الّذي رصد لحظة هجوم الثعبان، المرأة وهي تمسك برأس الثعبان الذي كان يحاول الدفاع عن نفسه بينما يحاول أحد الشرطيين فك الذيل عن ساق المرأة.



وشكرت المرأة عناصر الشرطّة وأشارت إلى أنّها ما كانت لتنجح في التخلص من الثعبان لولا جهودهم في هذه العملية المثيرة والغريبة.

المصدر : LBC







