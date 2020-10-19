الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول قرارات حظر التجول الليلي والاسبوعي

مجموعة AVXAV وإل جي للإلكترونيات توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن لإطلاق أكبر صالة عرض سيارات كيا في العالم

التربية توضح بشأن قرار الدوام بالمدارس

اجتماع لمناقشة استعدادات فصل الشتاء في عجلون

الملك يتابع تمريناً عسكرياً - صور

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للدور الرقابي لديوان المحاسبة

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

مطالب بإلغاء الحظر الشامل بسبب خسائر

حقيقة التوصية بإلغاء الحظر الشامل و العودة الى المدارس

قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل




الإثنين، 19-10-2020 04:00 م

بعد أن حاولت مساعدته .. ثعبان يهجم على امرأة أسترالية ويلتف حولها



الوكيل الاخباري – قامت امرأة من شمال غرب مدينة بريزبين الأسترالية بالاتصال مع شرطة كوينزلاند بعدما التفّ ثعبان حول ساقها.

وفي التّفاصيل، كانت المرأة، وهي تعشق الزواحف، تعمل في مرآبها عندما لاحظت أنّ قطّتها تتصرّف بغرابة، فاقتربت منها لتجدها تحاصر أفعىً يبلغ طولها من مترين إلى ثلاثة أمتار تحت سيارتها.

وبذلك، حاولت المرأة سحب الثعبان من تحت السيّارة لكن سرعان ما هجم عليها والتفّ حول ساقها، وراح يضغط عليها، ما دفعها إلى الاتصال بخدمات الطوارئ لمساعدتها.

اضافة اعلان
 



ويُظهر مقطع الفيديو الّذي رصد لحظة هجوم الثعبان، المرأة وهي تمسك برأس الثعبان الذي كان يحاول الدفاع عن نفسه بينما يحاول أحد الشرطيين فك الذيل عن ساق المرأة.

وشكرت المرأة عناصر الشرطّة وأشارت إلى أنّها ما كانت لتنجح في التخلص من الثعبان لولا جهودهم في هذه العملية المثيرة والغريبة.

 

 

المصدر : LBC



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1043749384

شاهد .. حصان يكشف عن مواهبه الكروية

1046883504_0_67_3072_1729_1000x541_80_0_0_4a59241b9c193d5853d1780a8a4941d6

كلب يشعل مواقع التواصل بقدرته على التزلج .. شاهد

لقطة الشاشة 2020-10-17 154155

أمريكي يبتكر آلة للتنقل بوسائل بسيطة .. شاهد

34328996-0-image-m-13_1602580901252

شاهد.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها

121078529_3251761858206805_631045134068684768_n

مسن يشعل مواقع التواصل برقصة في شوارع هولندا

1046832545

أمريكي يحطم رقما قياسيا بتقطيع 40 تفاحة على طريقة النينجا