بعد الإعصار.. عربة ذهبية غامضة تظهر على الساحل الهندي

الوكيل الاخباري- دفعت الرياح القوية والأمواج العاتية عربة ذهبية اللون يعتقد أنها من دولة مجاورة إلى شواطئ ولاية أندرا براديش جنوب شرقي الهند الأسبوع الماضي.





وجرفت العربة الذهبية الغامضة، التي يعتقد أنها قد تكون من إحدى دول جنوب شرق آسيا، إندونيسيا أو ميانمار أو تايلاند، على شاطئ ميناء سونابالي البحري في منطقة سريكاكولام، وأنها ربما ضلت طريقها بسبب إعصار "أساني" في خليج البنغال.



وشوهد قرويون وصيادون يسحبون العربة الذهبية من المياه بمساعدة حبال مربوطة حولها، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

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وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا من جميع الأعمار يتجمعون حول العربة ويبدون دهشتهم وإعجابهم ببنيتها.



وقال مفتش مساعد، في منطقة ناوبادا في المقاطعة، إنه تم إبلاغ السلطات العليا وبدأوا التحقيق.





SI Naupada says, "It might've come from another country. We've informed Intelligence & higher officials." #WATCH | Andhra Pradesh: A mysterious gold-coloured chariot washed ashore at Sunnapalli Sea Harbour in Srikakulam y'day, as the sea remained turbulent due to #CycloneAsani SI Naupada says, "It might've come from another country. We've informed Intelligence & higher officials." pic.twitter.com/XunW5cNy6O May 11, 2022