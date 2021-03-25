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الخميس، 25-03-2021 11:00 ص

بعد تعرضها لغزو خطير .. شاهد كيف حاربت الصين نمل النار



الوكيل الاخباري - تتعرض الصين لغزو هائل من حشرات النمل الناري، التي تعد من أخطر الحشرات الغازية في العالم، لذلك تقود الحكومة حملة كبرى للقضاء عليها.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية الصينية تشارك في الحملة الضخمة، التي أطلقتها البلاد للقضاء على حشرات النمل الناري المعروف أيضا بـ "نمل النار الأحمر المستورد".

ويعيش نمل النار الأحمر في المناطق الاستوائية من أمريكا الجنوبية، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنه يعد من أشرس الحشرات التي عرفها الإنسان.

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ويمكن للنمل الناري أن يلدغ ضحيته خمس مرات في الثانية الواحدة لينفث فيها سموما فتاكة تصيبها بالشلل وقد تجهز على الإنسان، بعكس الحشرات الأخرى التي تلدغ مرة واحدة ثم تتوقف أو تموت.


ويسمى نمل النار ذي اللونين الأحمر والأسود بهذا الاسم لقدرته الخارقة على العيش وسط درجات الحرارة اللافحة، وحتى في النار نفسها إلى جانب لدغاته النارية المؤلمة التي يسببها للبشر وللحيوانات على حد سواء، بحسب الوكالة.

ويعد نمل النار حشرة سريعة الحركة عند الهجوم وينقض على فريسته بأعداد كبيرة وفي أسراب يصل طول الفوج منها إلى ستة كيلومترات قبل أن يشرع في التهامها بهدوء.


ويتغذى النمل الناري على النباتات والحشرات والحيوانات الصغيرة كالضفادع والسحالي وعندما يلمس جسم الضحية تتوهج وتصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.


 

 

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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