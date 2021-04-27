بعد تعطله في الهواء.. ركاب 'قطار الموت' يتسلقون القضبان في بريطانيا

الوكيل الاخباري - إن أبرز التساؤلات المفزعة التي قد تطرأ إلى عقلك أثناء ركوب الألعاب الخطيرة في مدينة الملاهي هي "ماذا لو سقطت من هذا الارتفاع؟"، لكن تعطلها على نفس القدر من الارتفاع قد يعد أمرًا مثيرًا للذعر.

اضافة اعلان



في مشاهد مثيرة للرعب، اضطر الركاب للنزول من أعلى قطار الموت متسلقين القضبان داخل مدينة ملاهي في المملكة المتحدة البريطانية نتيجة تعطله على ارتفاع عالي.



كان على الموظفين توجيه الركاب إلى أسفل من ارتفاع 64.9 مترًا لقطار الموت Big One في مدينة ملاهي Blackpool Pleasure Beach بعدما ظلوا عالقين في الهواء لساعات.

تم نشر صور ومقاطع فيديو لعملية الإنقاذ المرعبة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الركاب وهم يسيرون على القضبان بعدما صعدوا عليه بالعربات.قال أحدهم: "يا إلهي.. كان على الموظفين أن يسيروا كل واحد بأمان، ثم إرساله حول المسار فارغًا عدة مرات بعدها عدنا إلى المنزل قليل من الإثارة.. لكن كل شيء على ما يرام".وعلق آخر: "أخي في بلاكبول وأرسل للتو مقطع فيديو لأشخاص عالقين في قمة Big One ويضطرون إلى السير للنزول منها".عندما تم افتتاح قطار الموت الذي تبلغ تكلفته 12 مليون جنيه إسترليني والمعروف سابقًا باسم بيبسي ماكس، في عام 1994، كان أطول وأشد لعبة أفعوانية في العالم.

المصدر : صدى البلد