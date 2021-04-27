بعد تعطله في الهواء.. ركاب 'قطار الموت' يتسلقون القضبان في بريطانيا

الوكيل الاخباري - إن أبرز التساؤلات المفزعة التي قد تطرأ إلى عقلك أثناء ركوب الألعاب الخطيرة في مدينة الملاهي هي "ماذا لو سقطت من هذا الارتفاع؟"، لكن تعطلها على نفس القدر من الارتفاع قد يعد أمرًا مثيرًا للذعر.
في مشاهد مثيرة للرعب، اضطر الركاب للنزول من أعلى قطار الموت متسلقين القضبان داخل مدينة ملاهي في المملكة المتحدة البريطانية نتيجة تعطله على ارتفاع عالي.
كان على الموظفين توجيه الركاب إلى أسفل من ارتفاع 64.9 مترًا لقطار الموت Big One في مدينة ملاهي Blackpool Pleasure Beach بعدما ظلوا عالقين في الهواء لساعات.
Blackpool pleasure beach 🤣😅 got these lot doing stunts pic.twitter.com/RMc23gJzRS— Commander Rex ⭐️ (@Nathplaydirty) April 25, 2021
المصدر : صدى البلد