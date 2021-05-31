بعد توقف سيارة في ممر المشاة.. شاب روسي يعبر الشارع بطريقته الخاصة

الوكيل الاخباري - قوانين إشارة المرور تتطلب دائما الاحترام من السائقين ومن المشاة على حد سواء، ولكن إذا خالف أحدهما القانون سيكون الثمن هكذا.

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قام شاب من مدينة سامارا الروسية، بعبور الشارع بطريقة طريفة وذكية لم تخطر على بال السائق الذي أوقف سيارته على الممر الخاص بالمشاة، فقد تفاجأ بالطريقة التي عبر فيها الشاب الطريق بكل سهولة ومرونة.







وكانت سيارة من النوع المفتوح من الأعلى، برتقالية اللون تقف بشكل مخالف لقوانين المرور، ما دفع الشاب حال وصوله إلى الممر الخاص بالمشاة إلى فتح باب السيارة والعبور إلى الناحية الأخرى، تاركا وراءه السائق في دهشة من أمره.







المصدر : سبوتنك