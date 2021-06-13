بعد صفعة ماكرون.. مجهول يرمي 'الطحين' على رئيس حزب فرنسي

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الأحد، 13-06-2021 02:30 م

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الوكيل الاخباري - ألقى شخص مجهول الدقيق على زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون قبل انطلاق "مسيرة الحرية" في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

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وأفد مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث، أن شخصا مجهولا ألقى الدقيق على ميلانشو خلال حديثه مع عدد من الصحفيين قبيل انطلاق "مسيرة الحرية" المبرمج تنظيمها في العاصمة باريس.

وتدخل بعض الأشخاص، الذين يعتنقد أنهم رجال أمن بالزي المدني، واقتادوا الجاني بعيد عن مكان الحادث.

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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