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السبت، 04-09-2021 10:26 ص

بقرة تعلق في أعلى شجرة بعد إعصار مدمر في أمريكا



الوكيل الاخباري - ضرب إعصار إيدا المدمر الولايات المتحدة في أواخر آب/ أغسطس الماضي، ويواصل رجال الإنقاذ استعادة النظام في ولاية بنسلفانيا وماريلاند ولويزيانا.

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وجد سكان سانت برنارد في لويزيانا بقرة عالقة على إحدى الأشجار، بعد الإعصار الذي ضرب منطقتها.

 



وجاء فريق الإنقاذ لإنقاذ البقرة ونشر الشجرة. يذكر أن البقرة لم تصب بأذى ولم يتم العثور على صاحبها.


 

المصدر : سبوتنك

 

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