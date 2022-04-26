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الثلاثاء، 26-04-2022 12:39 م

بناء أضخم جسر في العالم لعبور الحيوانات في كاليفورنيا



الوكيل الاخباري - يتم تنفيذ أول جسر للحيوانات البرية في جنوب كاليفورنيا حتى تتجول الحيوانات بحرية أكثر،  وسيكون هذا الجسر هو أكبر معبر للحياة البرية في العالم ، والذي سيمتد على 10 ممرات من الطريق السريع 101 في شمال غرب لوس أنجلوس لسد فجوة مهمة للموائل.

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ستكون أسود الجبال ، التي تتجول عادةً في منطقة تمتد من 150 إلى 200 ميل ، من بين المستفيدين الرئيسيين من الجسر الجديد ، ممايوفر ممرًا آمنًا من جبال سانتا مونيكا ، عبر الطريق السريع ، وإلى تلال سيمي في سلسلة جبال سانتا سوزانا .

 



قالت آنا تشولو ، المتحدثة باسم خدمة المتنزهات الوطنية (NPS) لشبكة CNN: "ففي هذا الأسبوع انفصل أسد جبلي يبلغ من العمر 18 شهرًا عن والدته ولم يتمكن من العودة إليها وقد قُتل على الطريق السريع".

تم تسمية المعبر Wallis Annenberg Wildlife Crossing وتبلغ ميزانية عمل هذا المعبر حوالي 87 مليون دولار.


قال توني تافاريس ، المدير المؤقت لـ CalTrans ، وزارة النقل بكاليفورنيا ، إنه تم تقديم أكثر من 5000 مساهمة فردية لاتمام عملية بناء هذاالجسر، مشيرًا إلى أن المعبر سيساعد أيضًا في حماية سائقي السيارات.

 

 

 

المصدر : صدى البلد

 

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