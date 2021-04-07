بواسطة الدرونز .. لقطات رائعة لقطيع من الغزلان في القطب الشمالى

الوكيل الاخباري - كشف مقطع فيديو
مذهل التقط عبر طائرة بدون طيار بالقطب الشمالى لتقطيع من غزلان الرنة وهي تلف حول
نفسها في شكل إعصار .
في المقطع المصور، يظهر القطيع وهو يلف حول نفسه في هيئة الدوامة في مشهد غريب وعجيب.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقوم غزلان الرنة بهذا التصرف عند التهديد ، وتتدافع في دائرة ، ما يجعل من الصعب على الحيوانات المفترسة اصطياد أحد أفراد القطيع.
التقط مصور تدافع الغزلان الأسبوع الماضي في مورمانسك ، روسيا ، قبل أن يوشك طبيب بيطري على إعطاء القطيع تطعيم الجمرة الخبيثة.
وقد لوحظ مثل هذا السلوك في الدلافين وثور البيسون وحتى في الأفيال ، لكن المنظر الجوي ، يظهر الجانب الرائع من هذا المشهد.
المصدر : صدى البلد