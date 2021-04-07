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الأربعاء، 07-04-2021 03:31 م

بواسطة الدرونز .. لقطات رائعة لقطيع من الغزلان في القطب الشمالى



الوكيل الاخباري - كشف مقطع فيديو مذهل التقط عبر طائرة بدون طيار بالقطب الشمالى لتقطيع من غزلان الرنة وهي تلف حول نفسها في شكل إعصار .

في المقطع المصور، يظهر القطيع وهو يلف حول نفسه في هيئة الدوامة في مشهد غريب وعجيب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقوم غزلان الرنة بهذا التصرف عند التهديد ، وتتدافع في دائرة ، ما يجعل من الصعب على الحيوانات المفترسة اصطياد أحد أفراد القطيع.

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 التقط مصور تدافع الغزلان الأسبوع الماضي في مورمانسك ، روسيا ، قبل أن يوشك طبيب بيطري على إعطاء القطيع تطعيم الجمرة الخبيثة.

 وقد لوحظ مثل هذا السلوك في الدلافين وثور البيسون وحتى في الأفيال ، لكن المنظر الجوي ، يظهر الجانب الرائع من هذا المشهد.

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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