بواسطة الدرونز .. لقطات رائعة لقطيع من الغزلان في القطب الشمالى

الوكيل الاخباري - كشف مقطع فيديو مذهل التقط عبر طائرة بدون طيار بالقطب الشمالى لتقطيع من غزلان الرنة وهي تلف حول نفسها في شكل إعصار .



في المقطع المصور، يظهر القطيع وهو يلف حول نفسه في هيئة الدوامة في مشهد غريب وعجيب.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقوم غزلان الرنة بهذا التصرف عند التهديد ، وتتدافع في دائرة ، ما يجعل من الصعب على الحيوانات المفترسة اصطياد أحد أفراد القطيع.



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التقط مصور تدافع الغزلان الأسبوع الماضي في مورمانسك ، روسيا ، قبل أن يوشك طبيب بيطري على إعطاء القطيع تطعيم الجمرة الخبيثة.



وقد لوحظ مثل هذا السلوك في الدلافين وثور البيسون وحتى في الأفيال ، لكن المنظر الجوي ، يظهر الجانب الرائع من هذا المشهد.

المصدر : صدى البلد