بولندا.. أكبر متاهة ثلجية في العالم تستقطب المغامرين- فيديو

الوكيل الإخباري - تعد متاهة ثلجية بمدينة زاكوباني جنوبي بولندا الأكبر من نوعها في العالم. وتستقطب عشاق المغامرات المثيرة.
ويقضي الزوار وقتًا ممتعًا وهم يحاولون أن يجدوا الطريق الصحيح للخروج من المتاهة الثلجية.
وأقيمت المتاهة على مساحة 2500 متر مربع بين عامي 2015 و2016 قبل أن يتم توسعتها لاحقًا.
وبلغت مساحة المتاهة حاليًا 3 آلاف متر مربع وتعد أكبر متاهة ثلجية في العالم.
أكبر متاهة ثلجية بالعالم في #بولندا.. فيديوhttps://t.co/QE43Yk29D9 pic.twitter.com/Lxx08hdCGB— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 24, 2023
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