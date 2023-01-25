بولندا.. أكبر متاهة ثلجية في العالم تستقطب المغامرين- فيديو

الوكيل الإخباري - تعد متاهة ثلجية بمدينة زاكوباني جنوبي بولندا الأكبر من نوعها في العالم. وتستقطب عشاق المغامرات المثيرة.



ويقضي الزوار وقتًا ممتعًا وهم يحاولون أن يجدوا الطريق الصحيح للخروج من المتاهة الثلجية.

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وأقيمت المتاهة على مساحة 2500 متر مربع بين عامي 2015 و2016 قبل أن يتم توسعتها لاحقًا.



وبلغت مساحة المتاهة حاليًا 3 آلاف متر مربع وتعد أكبر متاهة ثلجية في العالم.

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