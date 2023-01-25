الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سوليدار

العزام: مساعٍ مُبشرة بمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

الإفتاء توضح حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

اليابان: إلغاء 151 رحلة جوية بسبب الثلوج

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك

الأربعاء، 25-01-2023 11:34 ص

بولندا.. أكبر متاهة ثلجية في العالم تستقطب المغامرين- فيديو

15ipj-16-730x438


الوكيل الإخباري - تعد متاهة ثلجية بمدينة زاكوباني جنوبي بولندا الأكبر من نوعها في العالم. وتستقطب عشاق المغامرات المثيرة.

ويقضي الزوار وقتًا ممتعًا وهم يحاولون أن يجدوا الطريق الصحيح للخروج من المتاهة الثلجية.

اضافة اعلان


وأقيمت المتاهة على مساحة 2500 متر مربع بين عامي 2015 و2016 قبل أن يتم توسعتها لاحقًا.


وبلغت مساحة المتاهة حاليًا 3 آلاف متر مربع وتعد أكبر متاهة ثلجية في العالم.

 

 

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1498486044954176600

فيديو نادر من براري كندا : أيل لحظة 'تخلصه من قرونه'

شلالات- السعودية

مشاهد ساحرة لشلال كبير في المدينة المنورة

QYY20

مشهد مهيب.. شاهد غزو أسراب الغاق السقطري لأحد شواطئ قطر

A_bb27aimage_story

خيولٌ ترقص وسط ألسنة اللهب في مهرجان لوميناريس الإسباني - فيديو

حية-الكوبرا

فتاة تسيطر على ثعبان كوبرا شديد السمية في الهند - فيديو

عععت

الصين..شاهد ردة فعل رجل عثر على طائر تجمدت أرجله على قضيب حديدي