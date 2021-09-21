بومة تغسل وجهها بشكل غريب لا ينقصها سوى الصابون

الوكيل الاخباري - نشرت حديقة حيوان مشهدا رائعا لقيام بومة بغسل وجهها بالماء صباحا بطريقة جميلة جدا، حيث لا ينقصها سوى استخدام الصابون، ليكون غسيلا مثاليا جدا لطير صغير.

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وشاركت حديقة حيوانات أوريغون في واشنطن جنوب غرب وسط مدينة بورتلاند، وهي أقدم حديقة حيوانات في غرب نهر المسيسيبي، مشهدا رائعا على "يوتيوب" لبومة في الحديقة، حيث وضع العاملون إناء من الماء على الأرض لتأخذ البومة حماما صباحيا وتغسل وجهها وأقدامها بطريقة فريدة.







ووقفت البومة في إناء المياه، وقامت بغسل وجهها عدة مرات بطريقة ملفتة جدا، وركزت على تنظيف فمها وأقدامها بشل واضح، لتقوم بعد ذلك بتنظيف أجنحتها وبعض أجزاء جسدها.



وغادرت البومة حوض المياه الصغير بعد قيامها بعملية تنظيف جيدة تبدأ نهارها الجديد بنشاط وسعادة، كما هو واضح.





المصدر : سبوتنك