الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 04:26 م

تايلاند..رجل يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يمسك يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف.

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يُظهر مقطع فيديو في تايلاند عاملاً متطوعًا يمسك بكوبرا ضخمة بيديه، وبحسب موقع "ثايجر"، أبلغ السكان المحليون في مقاطعة كرابي جنوب تايلاند السلطات بعد أن تسلل الثعبان إلى مزرعة نخيل وحاول الاختباء في أنابيب الصرف الصحي.

 

 

المصدر: سبوتنك

 

 

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