تايلاند..رجل يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يمسك يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف.
يُظهر مقطع فيديو في تايلاند عاملاً متطوعًا يمسك بكوبرا ضخمة بيديه، وبحسب موقع "ثايجر"، أبلغ السكان المحليون في مقاطعة كرابي جنوب تايلاند السلطات بعد أن تسلل الثعبان إلى مزرعة نخيل وحاول الاختباء في أنابيب الصرف الصحي.
A scary video has spread online in which a volunteer could be seen catching a huge #kingcobra with his bare hands. Locals reported about the giant #snake and this incident happened in the southern Thai province of #Krabi.#thailand #cobra #updates#trending #reptiles #dangerous pic.twitter.com/gpUXfXFgiD— Media Bird Magazine (@mediabirdmag) January 29, 2022
المصدر: سبوتنك
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