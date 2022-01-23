تجمد الطعام في كندا فور وضعه خارج المنزل

الوكيل الاخباري - وثق رجل كندي لحظة تجمد طعامه بمجرد وضعه خارج المنزل، نظرا للطقس الشديد البرودة.

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تم تصوير المقطع في مدينة وينيبيغ بولاية مانيتوبا الكندية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث بلغت درجة حرارة الطقس 40 درجة تحت الصفر.







وقال الرجل الذي ظهر في المقطع إنه أراد بتجربته هذه أن يظهر لأولاده مدى برودة الطقس في الخارج، حيث أحضر صحنا به شعرية سريعة التحضير (نودلز) ساخنة، لكن بمجرد تعرضها للطقس تجمدت في غضون ثوان.



وأحضر الرجل بيضة نيئة وكسرها وراح يخرج محتوياتها ببطء فتجمدت السوائل الخارجة منها قبل أن تفرغ البيضة من كامل محتوياتها.

المصدر : سبوتنك