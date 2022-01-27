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الخميس، 27-01-2022 04:53 م

تجمد قطيع من الحمير بسبب البرد في تركيا



الوكيل الاخباري - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد قيل إنها صورت في إحدى مناطق تركيا، حيث تجمد قطيع صغير من الحمير وعدد من الحيوانات بسبب البرد الشديد.

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وأشارت التعليقات والتغريدات المنشورة بوسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، إلى أن الحمير قد تجمدت بسبب انخفاض درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة في محافظة "فان" التركية، وتساقط الثلوج الكثيفة في المنطقة.

 



وبعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر الحساب الخاص بمؤسسة حماية الحيوانات وإنقاذها في تركيا (Angels Farm Sanctuary) بيانا أكد فيه: "نقل الحمير المسكينة إلى بر الأمان في الوقت الحالي، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي" التي نشرت الخبر وساهمت بالمساعدة، حيث تم إنقاذ الحمير ولم تمت وتتجمد.

وتظهر بعض الحيوانات في الطقس البارج جدا على أنها متجمدة وتتحول إلى ما يشبه "التماثيل" بسبب توقفها بشكل كامل عن الحركة في محاولة أخيرة لمنع فقدان الطاقة، بالإضافة إلى أن البرد الشديد قد يسبب النوم في بعض الحالات، الأمر الذي قد يخدع البعض ويظن بأن الحيوانات ميته، لكن هذا لا يمنع أن الكثير منها يموت متجمدا بعد فوات الأوان.

ووصلت درجات الحرارة في محافظ فان إلى حوالي 30 درجة تحت الصفر، الأمر الذي أثر على الحركة وعلى الحياة بشكل عام، حيث أغلقت الثلوج حوالي 1118 قرية بسبب انقطاع الطرقات، وتم تعليق وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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