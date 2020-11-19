تدريب احترافي لجنود في الجيش الصيني.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لتدريب العسكريين الصينيين على أداء المهام المكلفين بها في الأوقات المحددة بالكفاءة المطلوبة ويستغرق ذلك وقتا طويلا في وقت السلم حتى يكونوا جاهزين في أوقات الحروب والكوارث.



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هل يمكنك تخيل حمل قلم بذراع فولاذية تزن عدة أطنان؟ ليس تمكن الحفارة أن تقوم بالإغاثة في حالات الكوارث وتعبيد الجسور وإنقاذ الأرواح فقط... مع مثل هذه المجموعة من الجنود الصينيين، يتمتع عمالقة الصلب هؤلاء بنفس الروحانية التي يتمتع بها الناس. امدح الجنود على مهاراتهم الرائعة! pic.twitter.com/gd8GYKgskG November 17, 2020

المصدر : سبوتنيك

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