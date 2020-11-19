الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 11:01 ص

تدريب احترافي لجنود في الجيش الصيني.. شاهد



 الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لتدريب العسكريين الصينيين على أداء المهام المكلفين بها في الأوقات المحددة بالكفاءة المطلوبة ويستغرق ذلك وقتا طويلا في وقت السلم حتى يكونوا جاهزين في أوقات الحروب والكوارث.

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المصدر : سبوتنيك 
 

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