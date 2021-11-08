ترامب يضرب طفلا بالخطأ على رأسه بكرة بيسبول

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ‏وهو يضرب طفلا على رأسه بكرة بيسبول دون عمد منه.‏

اضافة اعلان



ويبين الفيديو المتداول على نطاق واسع في بدايته جلوس ترامب مع زوجته ميلانيا خلال متابعتهما مباراة بيسبول بين فريق "أتلانتا بريفز" و"هيوستن أستروس" في أتلانتيا بولاية جورجيا، ضمن بطولة العالم للبيسيول التي أقيمت الأسبوع الماضي.



بعدها يظهر صبي في الفيديو وهو يلقي بكرة بيسبول إلى ترامب من أسفل حيث يجلس لكي يهديه توقيعه عليها.



ويالفعل لبى ترامب طلب الصبي، وأخبر حارسه الشخصي بإحضار قلم له لكي يوقع على الكرة، لكن عندما ردها إلى الصبي وقعت على رأس طفل كان يقف بالجوار منه.



ورجح موقع "تي إم زد" الأمريكية أن يبيع ذلك الصبي الكرة التي تحمل توقيع دونالد ترامب ولن يحتفظ بها، مشيرا إلى أن الكرات الأصلية التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي السابق يتراوح سعرها من 2000 إلى 3000 دولار.



يشار إلى أن دونالد ترامب تفاخر في عام 2004 بمهارته في لعب كرة البيسبول، فكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه من المفترض أن يكون لاعب بيسبول محترف، كما لفت إلى أنه كان قائد فريق البيسبول وقتما كان ملتحقا بأكاديمية نيويورك العسكرية.



المصدر : سبوتنك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة