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الثلاثاء، 14-12-2021 01:32 م

تساقط كثيف للثلوج في موسكو



الوكيل الاخباري - شهدت العاصمة الروسية الاثنين 13 ديسمبر تساقطا كثيفا للثلوج، وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن عددا كبيرا من المعدات خرجت لإزالة الثلوج من الطرقات وضمان حركة المرور.

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وأوصت إدارة المرور سكان موسكو بالامتناع عن استخدام السيارات الخصوصية، نظرا لتوقعات باستمرار تساقط الثلوج يوم الثلاثاء.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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