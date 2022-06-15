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الأربعاء، 15-06-2022 03:21 م

تساقط مياه داخل طائرة فوق السحاب قبل وصولها واشنطن



الوكيل الإخباري-في حادثة غريبة ونادرة من نوعها، حدث تسرب للمياه داخل طائرة متجهة من هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وأثار تساقط المياه حالة من الفوضى على الطائرة التابعة للخطوط الجوية البريطانية حيث كانت فوق السحاب على  ارتفاع 30 ألف قدم بينما يحاول الموظفون جاهدين إيقاف المياه.


ومن جانبهم، شعر الركاب بحالة كبيرة من القلق بسبب تدفق المياه الذي كان يشبه الأمطار داخل الطائرة المكونة من طابقين وتستوعب أكثر من 500 مسافر.


وعن سبب الواقعة، أقرت الخطوط البريطانية بحدوث عطل في وحدة خزان المياه في الجزء الخلفي من الطائرة، مما أدى إلى غمر منطقة الأدراج التي يستعملها ركاب الدرجة الاقتصادية في الطائرة.


وقللت الشركة من خطورة ما حدث، معتبرة أنه لم يكن هناك أي شيء يتعلق بسلامة الطائرة، مشيرة إلى أنه جرى استبدال الصمام ومعالجة الخلل، وأنه لحسن الحظ وقع التسرب في نهاية الرحلة تقريبا.

 



صدى البلد

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